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НовостиПолитика2 сентября 2026 14:16

В мэрии Уфы снова кадровые перестановки: назначен новый управляющий делами администрации

В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Администрация Уфы, Рустем АХУНОВ

Фото: Администрация Уфы, Рустем АХУНОВ

Новым управляющим делами мэрии Уфы стал Ильяс Бикбулатов. Об этом рассказал исполняющий обязанности городской администрации Рустам Шарипов на оперативном совещании.

Ильяс Зинурович родился 7 мая 1978 года в деревне Кутушево (Мелеузовский район Башкирии). Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Большой период жизни посвятил службе в Вооруженных Силах России. Последние полгода работал в ГУП «Башфармация» начальником отдела по безопасности, затем заместителем генерального директора по безопасности.

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