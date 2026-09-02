В Башкирии работница завода сломала руку: компенсации пришлось добиваться через прокуроров и суд

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Суд взыскал с завода Башкирии деньги в пользу работницы, которая получила травму на производстве. Подробности рассказали в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства об охране труда на одном из предприятий в Чишминском районе. Выяснилось, что в мае 2024 года женщина, работавшая лаборантом химического анализа, поскользнулась на металлической лестнице и получила перелом локтевой кисти предплечья. Травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

Одной из причин несчастного случая стала неудовлетворительно организованное руководством производство. Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Инстанция удовлетворила требования и обязала работодателя выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей.

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