В Башкирии подросток устроил поножовщину в гимназии: Бастрыкин потребовал доклад

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ЧП в Кушнаренковском районе Башкирии. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Сегодня утром, 2 сентября, в гимназии села Кушнаренково 14-летний ученик нанес ножевые ранения однокласснику. 15-летнего пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, у подростка множественные ножевые ранения. Сейчас состояние оценивается по стабильной гемодинамике. К школьнику планируют направить бригаду врачей Республиканской детской клинической больницы.

Подозреваемого задержали и вместе с родителями доставили в отдел полиции. С ним проводят следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Башкирии Булату Азизову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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