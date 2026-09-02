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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 11:17

«Потребуется немало сил и терпения»: сестренок, выживших в резне, устроенной фанаткой сериалов от Netflix, перевели в другую больницу

Выживших в резне сестер из Уфы перевели в РДКБ
Константин ГЛАДЫРЬ
Фото: Минздрав Башкирии

Фото: Минздрав Башкирии

Сестер, пострадавших от нападения с ножом, перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

16-летняя и 9-летняя девочки больше двух недель провели в Клинической больницы скорой медицинской помощи. Врачи, по словам Рахматуллина, с первых минут делали все возможное, чтобы спасти их жизни. Теперь сестры продолжат восстановительное лечение и физиотерапию в РДКБ. Рахматуллин отметил, что впереди еще много работы и от девочек потребуется немало сил и терпения.

– Но главное – что их жизни спасены. Благодарю врачей КБСМП за профессионализм и слаженность действий! – заявил министр.

Напомним, 17 августа бывшая одноклассница старшей девочки пришла к ним домой и напала с ножом. Сначала она ударила одну сестру, затем другую. Присутствовавшего в квартире 10-летнего брата нападавшая не тронула. Ее задержали вскоре после инцидента.

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Обвиняемая сейчас находится в СИЗО.

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