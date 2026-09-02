Борис Беляев возглавил «Башспирт»: несколько лет назад экс-министра осудили за коррупцию

Фото: Аккаунт Бориса Беляева в соцсетях

Бывший вице-премьер Башкирии и экс-министр ЖКХ республики Борис Беляев стал исполняющим обязанности генерального директора АО «Башспирт», до назначения он был на посту главного инженера предприятия. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа».

В июне 2023 года Ленинский райсуд Уфы признал Беляева виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда он возглавлял городскую администрацию. Ему назначили шесть лет лишения свободы. Но уже осенью Верховный суд Башкирии сократил срок до двух лет и двух месяцев колонии-поселения. А декабре 2023-го Беляев оказался на свободе.

Гендиректора «Башспирта» Раифа Абдрахимова задержали в августе 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он не расторгал невыгодные для предприятия договоры аренды, которые заключило предыдущее руководство. Материалы дела в суд пока не передали.

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