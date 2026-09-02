Уфимские врачи помогли родить женщине с болезнью Виллебранда без кровопотери

Уфимские специалисты провели роды у пациентки с высоким риском кровотечения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республиканском перинатальном центре Уфы врачи приняли роды у женщины с болезнью Виллебранда - редкой патологией, при которой нарушается свертываемость крови. Из-за дефицита фактора Виллебранда у пациенток повышается риск сильной кровопотери во время родов.

Беременность также осложняли ранее скорректированный порок сердца и высокий риск преждевременных родов. Женщину наблюдали специалисты перинатального центра совместно с гематологами РКБ имени Куватова. Врачи регулярно контролировали активность фактора Виллебранда в крови и заранее подготовили алгоритмы действий на случай экстренной ситуации.

Изначально пациентка планировала кесарево сечение, но после консультаций с врачами специалисты пришли к выводу, что в ее случае более безопасным вариантом будут естественные роды, и женщина согласилась на них.

Во время родов пациентке ввели искусственный фактор Виллебранда. Благодаря подготовке и постоянному контролю состояния роды прошли успешно, без кровопотери. Сейчас мама и новорожденный уже находятся дома.

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