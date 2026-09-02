В Башкирии 18-летнюю девушку будут судить за сбыт наркотиков и отмывание денег

В Баймакский суд направили дело 18-летней обвиняемой в сбыте наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Баймакский районный суд направили уголовное дело 18-летней жительницы Белорецка, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков и легализации преступных доходов.

По версии следствия, в феврале 2026 года девушка вместе с другими участниками преступной группы распространяла наркотики на территории Баймака. Материалы в отношении остальных фигурантов выделены в отдельное производство.

Запрещенные вещества участники группы размещали в тайниках, после чего передавали координаты куратору нелегального интернет-магазина. За работу они получали вознаграждение в криптовалюте, которое затем обменивали на рубли.

По данным прокуратуры, обвиняемая получила таким способом более 15 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотики изъяли.

Девушка признала вину. Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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