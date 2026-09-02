Семь детей погибли на воде в Башкирии за купальный сезон

На водоемах Башкирии за лето спасли 274 человека. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии подвели итоги купального сезона 2026 года. За лето на водоемах республики погибли 44 человека, в том числе семь детей. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда утонули 52 человека, включая шестерых детей.

В этом году в республике организовали 445 мест безопасного отдыха у воды - на 79 больше, чем в 2025 году. Из них 201 место было оборудовано как пляж. По количеству пляжей и темпам их открытия Башкирия продолжает занимать первое место среди регионов Приволжского федерального округа.

С 1 по 30 июня в республике прошел месячник безопасности на водных объектах. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений, надзорных органов и центра ГИМС провели более 10 тысяч рейдов и патрулирований в местах отдыха у воды.

Инспекторы ГИМС провели 218 патрулирований. По их итогам вынесли 274 постановления об административных правонарушениях на общую сумму более 780 тысяч рублей. Кроме того, 19 маломерных судов отправили на штрафстоянку.

За нарушение правил поведения на водоемах составили более тысячи административных протоколов.

В летний период спасли 274 человека, в том числе 81 ребенка. Это на 66 спасенных больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 сентября все пляжи в Башкирии закрыты.

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