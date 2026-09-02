В Башкирии до 7 октября продлили арест подростку, напавшему на общежитие

Арест подростку по делу о нападении на общежитие БГМУ продлили до 7 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд продлил до октября арест 15-летнему подростку, обвиняемому в нападении на общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним, инцидент произошел вечером 7 февраля. В результате нападения пострадали шесть человек - два сотрудника полиции и четверо студентов из Индии.

Подростку предъявлено обвинение по делу о нападении. Он остается под стражей до 7 октября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.