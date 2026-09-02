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НовостиПроисшествия2 сентября 2026 6:16

Глава Кушнаренковского района взял на контроль дело после нападения в гимназии

Власти Кушнаренковского района прокомментировали нападение ученика на одноклассника
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пострадавший школьник жив, на месте работают экстренные службы.

Пострадавший школьник жив, на месте работают экстренные службы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Кушнаренковского района Марат Латыпов прокомментировал происшествие в гимназии села Кушнаренково, где один из учеников ранил одноклассника ножом.

Глава Кушнаренковского района сообщил о состоянии пострадавшего школьника

По словам главы района, он находится в гимназии. Между двумя учащимися произошел конфликт, в результате которого один из школьников получил ножевое ранение.

- К счастью, пострадавший жив, - сообщил Марат Латыпов.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Глава района заявил, что будут приняты необходимые меры, чтобы установить причины конфликта и не допустить подобных происшествий в дальнейшем.

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