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НовостиОбщество2 сентября 2026 8:30

Уфимец отсудил компенсацию у владельца фитнес-клуба из-за шумной вентиляции

В Уфе суд обязал владельца фитнес-клуба выплатить жильцу более 35 тысяч рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе суд встал на сторону жильца многоквартирного дома.

В Уфе суд встал на сторону жильца многоквартирного дома.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд Уфы частично удовлетворил иск местного жителя к владельцу фитнес-клуба из-за шума от вентиляционной системы.

Как установил суд, оборудование клуба было установлено с торца многоквартирного дома. Из-за работы вентиляции уровень шума в квартире жильца доходил до 100 дБА. По словам истца, гул беспокоил его ежедневно с 7 утра и до позднего вечера.

Мужчина неоднократно просил предпринимателя устранить нарушение, однако его обращения не дали результата. После этого он обратился в Управление Роспотребнадзора по Башкирии. Проверка подтвердила, что уровень звукового давления в жилой комнате превышал санитарные нормы.

Уже во время судебного разбирательства предприниматель частично исполнил требования жильца и демонтировал вентиляционную трубу.

Суд взыскал с владельца фитнес-клуба компенсацию морального вреда, убытки и расходы на госпошлину. Общая сумма составила более 35 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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