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НовостиОбщество2 сентября 2026 8:00

В Башкирии приставы изъяли у фермера спрятанный посевной комплекс

В Салаватском районе у фермера забрали посевной комплекс за долги
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии фермеру придется заплатить 100 тысяч рублей после изъятия техники.

В Башкирии фермеру придется заплатить 100 тысяч рублей после изъятия техники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Салаватском районе Башкирии судебные приставы изъяли у фермера посевной комплекс, который он пытался скрыть от лизинговой компании.

Предприниматель взял сельскохозяйственную технику в долгосрочную аренду с правом выкупа. Некоторое время он исправно вносил платежи, но затем перестал выполнять обязательства и выходить на связь с представителями компании.

Руководитель лизинговой организации обратился в суд. После рассмотрения дела исполнительный лист передали судебным приставам.

Технику удалось обнаружить на поле другого местного земледельца. Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, должник попросил знакомого временно хранить у себя посевной комплекс, однако забирать его впоследствии не стал.

Судебный пристав наложил на имущество арест и передал посевной комплекс взыскателю. Кроме того, в отношении фермера вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 100 тысяч рублей.

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