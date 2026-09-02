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НовостиОбщество2 сентября 2026 7:29

AY YOLA представит новую песню, вдохновленную эпосом «Урал-батыр»

Башкирская группа AY YOLA готовит премьеру новой песни «Amanat»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
AY YOLA анонсировала премьеру песни «Amanat».

AY YOLA анонсировала премьеру песни «Amanat».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уфимская группа AY YOLA готовит к выпуску новую песню «Amanat». Об этом музыканты сообщили 1 сентября в социальных сетях.

Название композиции переводится с башкирского как «завещание предков». Новый трек продолжит стилистику предыдущих работ группы, в которых музыканты обращаются к сюжетам башкирского народного эпоса «Урал-батыр».

В опубликованных кадрах будущего клипа можно увидеть элементы национальной культуры: в съемках использовали ковш с кумысом, музыкальные инструменты кубыз и думбыру. Также в видео появились артисты Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова в башкирских костюмах.

Точная дата премьеры «Amanat» пока не объявлена. Музыканты сообщили, что композиция выйдет в ближайшее время.

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