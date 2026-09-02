В Башкирии мать ребенка-инвалида отсудила 24 тысячи рублей за медизделия

Мать подростка с диабетом добилась через суд компенсации расходов на датчики глюкозы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского помогла матери 16-летнего ребенка-инвалида вернуть деньги, которые она потратила на необходимые медицинские изделия.

Как рассказали в ведомстве, у подростка диагностирован сахарный диабет. По жизненным показаниям ему необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови с помощью датчика системы непрерывного мониторинга глюкозы, но выписанные ребенку рецепты на медицинские изделия находились на отсроченном обслуживании. Более двух месяцев подросток не получал необходимые расходные материалы, поэтому матери пришлось приобретать их за собственные деньги.

После обращения женщины прокуратура провела проверку и обратилась в суд в интересах несовершеннолетнего. Надзорное ведомство потребовало возместить расходы на покупку медицинских изделий.

Суд удовлетворил иск. Ответчика обязали вернуть потраченные деньги, а также выплатить компенсацию морального вреда матери ребенка. Общая сумма составила 24 тысячи рублей.

На данный момент решение суда исполнено.

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