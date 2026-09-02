Минобр Башкирии прокомментировал нападение школьника с ножом на одноклассника

Подросток пострадал после нападения одноклассника в гимназии Башкирии. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В гимназии села Кушнаренково Башкортостана во время урока произошел конфликт между двумя девятиклассниками. Один из подростков ударил одноклассника ножом.

Пострадавшего школьника госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет.

Предварительно, причиной произошедшего стали личные разногласия между подростками. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Ситуацию взяли на особый контроль. В гимназию оперативно прибыли сотрудники профильного министерства и специалисты Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, имеющие опыт работы с кризисными ситуациями.

Также назначено внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних

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