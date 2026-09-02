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НовостиОбщество2 сентября 2026 6:30

В Башкирии мужчину осудили за повторное самовольное подключение к газопроводу

За повторное незаконное подключение к газопроводу ему назначили 240 часов работ
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Башкирии получил 240 часов обязательных работ за самовольное подключение газа.

Житель Башкирии получил 240 часов обязательных работ за самовольное подключение газа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор жителю Зианчуринского района, который повторно самовольно подключил свой дом к газопроводу.

Как установил суд, в марте 2026 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за незаконное подключение к газопроводу. Несмотря на это, позднее он вновь подключил домовладение без разрешения уполномоченной организации. Для этого мужчина сорвал пломбу и открутил заглушку, установленную сотрудниками газовой службы. При этом он пренебрег правилами безопасности.

В суде мужчина признал свою вину. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ - самовольное подключение к газопроводу лицом, ранее наказанным за аналогичное нарушение. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 240 часов обязательных работ.

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