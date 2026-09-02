В Башкирии мужчину осудили за повторное самовольное подключение к газопроводу

Житель Башкирии получил 240 часов обязательных работ за самовольное подключение газа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор жителю Зианчуринского района, который повторно самовольно подключил свой дом к газопроводу.

Как установил суд, в марте 2026 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за незаконное подключение к газопроводу. Несмотря на это, позднее он вновь подключил домовладение без разрешения уполномоченной организации. Для этого мужчина сорвал пломбу и открутил заглушку, установленную сотрудниками газовой службы. При этом он пренебрег правилами безопасности.

В суде мужчина признал свою вину. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ - самовольное подключение к газопроводу лицом, ранее наказанным за аналогичное нарушение. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 240 часов обязательных работ.

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