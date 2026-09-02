В Башкирии два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Фото: МЧС по РБ

В деревне Калинино Баймакского района произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. Пострадали два человека - 75-летний мужчина и 65-летняя женщина. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, оба получили термические ожоги различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение Центральной городской больницы Сибая.

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Пожарную охрану на место не вызывали.

Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.