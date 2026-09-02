В Башкирии пропал 17-летний подросток

В Башкирии ищут 17-летнего Ивана Бараболю.

17-летний Иван Бараболя пропал в Туймазинском районе Башкирии. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас», юноша не выходит на связь и его местонахождение неизвестно с 30 августа.

Иван проживает в деревне Нуркеево. Рост подростка - 162 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения он был одет в черную рубашку, черный жилет, черные штаны и бордовые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ивана, просят сообщить об этом по телефону 8 (937) 310-21-12 или по номеру 112.

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