В Башкирии хотят ужесточить контроль за большегрузами

В Башкирии усилят весогабаритный контроль и введут новые меры против перегрузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии намерены усилить контроль за большегрузным транспортом, чтобы снизить повреждение автомобильных дорог и мостов. Для этого разрабатывается проект региональной программы, рассчитанной до 2030 года.

Как сообщил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов, документ предусматривает развитие системы весогабаритного контроля. Власти планируют установить дополнительные дорожные знаки и камеры на участках трасс и мостов, которые наиболее подвержены повреждениям из-за движения тяжелого транспорта.

Отдельное внимание собираются уделить перевозчикам. Планируется повысить ответственность компаний за соблюдение допустимых параметров перевозимых грузов.

С 1 сентября вступает в силу норма, согласно которой за превышение допустимых весовых и габаритных параметров ответственность будут нести не только водители, но и компании, отправляющие грузы.

Концепцию программы одобрил глава Башкирии Радий Хабиров. Он поручил доработать нормативную базу для ее официального принятия.

- Мы строим и ремонтируем большое количество трасс, - сказал Радий Хабиров. - Экономика региона развивается, предприятия активно работают, и большегрузный транспорт неизбежно повреждает дорожное покрытие. Наша задача - сформировать дисциплину перевозок. А нарушителей обязательно будем привлекать к ответственности.

Размер штрафов за нарушения может достигать 600 тысяч рублей.

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