Уфимская пенсионерка отсудила 90 тысяч рублей после обмана мошенников

В Башкирии с дроппера взыскали 90 тысяч рублей, похищенных у пенсионерки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура помогла 68-летней пенсионерке вернуть 90 тысяч рублей, похищенных мошенниками.

В мае 2025 года женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора. Под предлогом общения по служебным вопросам они завладели ее сбережениями.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установили, что похищенные 90 тысяч рублей поступили на счет 25-летнего жителя Дагестана. Мужчина передал свои банковские данные злоумышленникам.

Прокуратура Демского района Уфы обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета незаконно полученных денег. Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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