Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2026 5:00

Уфимская пенсионерка отсудила 90 тысяч рублей после обмана мошенников

В Уфе пенсионерке вернут 90 тысяч рублей, которые у нее выманили мошенники
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии с дроппера взыскали 90 тысяч рублей, похищенных у пенсионерки.

В Башкирии с дроппера взыскали 90 тысяч рублей, похищенных у пенсионерки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура помогла 68-летней пенсионерке вернуть 90 тысяч рублей, похищенных мошенниками.

В мае 2025 года женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора. Под предлогом общения по служебным вопросам они завладели ее сбережениями.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установили, что похищенные 90 тысяч рублей поступили на счет 25-летнего жителя Дагестана. Мужчина передал свои банковские данные злоумышленникам.

Прокуратура Демского района Уфы обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета незаконно полученных денег. Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.