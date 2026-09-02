Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2026 3:29

До +28 градусов: в Башкирии ожидается теплая погода в начале сентября

В Башкирии воздух прогреется до +28 градусов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии 3 и 4 сентября потеплеет до +28 градусов.

В Башкирии 3 и 4 сентября потеплеет до +28 градусов.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Озвучен прогноз погоды на первую неделю осени. Так, в среду, 2 сентября, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный, местами порывистый. Днем температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В четверг, 3 сентября, существенных осадков не ожидается. Ночью на юго-востоке республики возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Ночью температура составит +9...+14 градусов, по востоку - до +4. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В пятницу, 4 сентября, существенных осадков также не ожидается. Ветер сохранится южный и юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Ночью будет +9...+14 градусов, по востоку - до +4, днем - +23...+28 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.