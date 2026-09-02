Поиски идут уже 25 дней: пропал 47-летний мужчина из Уфы

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Уже 25 дней идут поиски пропавшего 47-летнего уфимца Алексея Фишова. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение мужчины неизвестно с 8 августа. Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в серую футболку, темно-синее трико, светлые кроссовки и темно-синюю кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

– Нужна помощь добровольцев, – заявили в «ЛизаАлерт».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.