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НовостиОбщество2 сентября 2026 3:00

Поиски идут уже 25 дней: пропал 47-летний мужчина из Уфы

Уже 25 дней идут поиски пропавшего 47-летнего уфимца
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Уже 25 дней идут поиски пропавшего 47-летнего уфимца Алексея Фишова. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Местонахождение мужчины неизвестно с 8 августа. Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Был одет в серую футболку, темно-синее трико, светлые кроссовки и темно-синюю кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

– Нужна помощь добровольцев, – заявили в «ЛизаАлерт».

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