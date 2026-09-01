140 дней – 85 тысяч рублей: в Башкирии некоторые студентки могут рассчитывать на особую выплату

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Более 360 студенток очной формы обучения в Башкирии получили пособие по беременности и родам в этом году. Об этом рассказали в отделении Социального фонда России по республике.

С начала года на данную категорию выплат власти направили свыше 31 млн рублей. Размер пособия за 140 дней декрета для студенток в регионе составляет 85 тысяч рублей.

Право на получение пособия в повышенном размере у студенток очного отделения появилось год назад. До сентября 2025-го выплату производили учебные заведения на основе стипендии. Сейчас сумму рассчитывают исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения – с 1 января 2026-го он составляет 18 373 рубля.

Пособие могут получить студентки очной формы обучения в ссузах, вузах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях. Условия обучения не важны – платная или бюджетная основа.

Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу СФР. Потребуются справка из медорганизации о временной нетрудоспособности и документ, подтверждающий очное обучение.

Решение о назначении пособия принимают в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства перечисляют в течение пяти рабочих дней после принятия решения единовременно за весь период.

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