«Преображается на глазах»: в Уфе подходит к концу благоустройство сквера имени Рихарда Зорге

Фото: Администрация Октябрьского района Уфы

В Уфе завершают благоустройство сквера имени Рихарда Зорге. Об этом рассказал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик устанавливает малые архитектурные формы.

Жители ближайших домов, по словам Тарасова, уже отмечают положительные изменения.

– Сквер преображается на глазах, становясь современным и уютным общественным пространством, – заявил чиновник.

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