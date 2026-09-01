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НовостиОбщество1 сентября 2026 17:09

Превышение ПДК почти в полтора раза: в воздухе Уфы выявили загрязнение

В Уфе зафиксировали превышение нормы этилбензола в воздухе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Вчера вечером, 31 августа, на улице Гафури, 101, выявили высокий показатель этилбензола. В 19:00 уровень этого вещества превысил норму в 1,3 раза.

Превышений ПДК по другим контролируемым загрязняющим веществам специалисты не зафиксировали.

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