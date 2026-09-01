В Уфе на ремонт крыш потратят почти миллиард: работы запланированы в 74 домах

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В Уфе отремонтируют крыши 74 домов за 938 млн рублей. Об этом сообщает издание «РБК Уфа».

Регоператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах Башкирии заключит два контракта с уфимской компанией «Бургеоинжиниринг». Договоры подпишут по начальной максимальной цене.

По первому контракту на 489 млн рублей отремонтируют крыши 37 домов до 26 ноября 2027 года. Больше всего средств – 31,8 млн рублей – направят на девятиэтажку на улице Комсомольской, 35. По второму договору ремонт в 37 домах выполнят в 2027 и 2028 годах за 449 млн рублей. Максимальную сумму – 38,3 млн рублей – выделят на десятиэтажку на Маршала Жукова, 18.

Договоры заключаются под отлагательным условием – наличием источника финансирования. Оплату будут производить по мере поступления взносов собственников жилья и средств из бюджета.

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