Вырвал телефон из рук – получил срок: уфимца осудили за самоуправство

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Уфы получил срок за телефон, отобранный у родственника. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В июне прошлого года мужчина поругался с зятем из-за развода дочери. Подсудимый решил, что брат зятя снимает происходящее на телефон, вырвал устройство из рук и забрал его.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Свою вину мужчина не признал. Орджоникидзевский районный суд Уфы назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Также инстанция удовлетворила требование потерпевшего о возмещении ущерба.

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