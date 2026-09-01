Погибли семеро детей: они стали жертвами ЧП на воде в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии завершился купальный сезон. В МЧС республики подвели его итоги.

По данным экстренного ведомства, за лето на водоемах утонули 44 человека, в том числе 7 детей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 15% – в 2025 году погибли 52 человека. Спасти удалось 274 человека, из них 81 ребенок – это на 66 человек больше, чем годом ранее.

В этом году открыли 445 мест безопасного отдыха у воды, включая 201 оборудованный пляж. Башкирия сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по количеству пляжей.

За сезон спасатели провели более 10 тысяч рейдов и патрулирований. Инспекторы по маломерным судам выписали 274 административных постановления на сумму более 780 тысяч рублей и поставили 19 судов на штрафстоянку. За нарушение правил поведения на воде составили более 1000 протоколов.

– По состоянию на 1 сентября все пляжи закрыты, – отметили в МЧС.

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