«Нуждается в медицинской помощи»: в Уфе пропал 10-летний школьник

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе пропал 10-летний Марсель Абдуллин. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Сегодня мальчик вышел из дома и не вернулся. Ребенок нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 140 см, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза. Во что одет – неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 8(937)3-102-112 или 112. Также в поисках требуется помощь добровольцев.

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