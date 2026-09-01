«Прошлая зима была непростой»: в районе Башкирии коммунальная инфраструктура износилась на 74%

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На модернизацию коммунальной инфраструктуры Белорецка направят более миллиарда рублей. Об этом рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

По данным главы кабмина, износ коммунальных сетей в Белорецком районе составляет около 74% – на 20% выше среднего по республике. Из 112,5 км тепловых сетей почти 67 км требуют замены. В 2026-2027 годах на повышение надежности теплоснабжения выделят более 800 млн рублей, еще 389 млн предусмотрено на реконструкцию сетей по линии РАИП.

– Прошлая зима в Белорецке была непростой. Аварии на коммунальных сетях показали, что изношенную инфраструктуру нельзя латать до бесконечности – ее нужно менять, – заявил Назаров.

Отдельное внимание уделят дорогам. В муниципалитете почти 2 тысячи км дорог, из которых 1,3 тысячи км – местного значения. На ремонт дорог регионального и межмуниципального значения в этом году выделили 234,8 млн рублей, на местные дороги – 155,3 млн.

Назаров поручил району ускорить решения по модернизации теплоснабжения и представить предложения по дальнейшей работе. Белорецк взят на особый контроль.

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