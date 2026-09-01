Больше полетов из Уфы в Ташкент: с 3 сентября число прямых авиарейсов увеличится

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С 3 сентября из Уфы начнут летать прямые рейсы в Ташкент. Об этом рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Узбекская авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы на Airbus A320 два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около трех часов. Билеты уже поступили в продажу.

С учетом новых рейсов еженедельное авиасообщение между Башкирией и Узбекистаном вырастет до 11 регулярных рейсов. Только в Ташкент можно будет улететь шесть раз в неделю, плюс действуют рейсы в Наманган и Самарканд. На направлении также работают Utair и Uzbekistan Airways.

– Ташкент стабильно входит в топ самых популярных зарубежных направлений из нашей столицы. В этом году мы уже открыли рейсы во Вьетнам и Абхазию, расширили программу полетов в Турцию. И каждый новый маршрут – это новые деловые контакты, туристические тропы и возможности для каждого из вас. Пусть небо между нашими странами будет всегда ясным, а путешествия – легкими и увлекательными! – заявила Маргарита Болычева.

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