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НовостиОбщество1 сентября 2026 12:16

Драка в ПВЗ: уфимец получил «условку» за нападение на женщину, пытавшуюся заступиться за сотрудницу Ozonвидео

Уфимец получил условный срок за избиение женщин в ПВЗ Ozon
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Уфе вынесли приговор мужчине, который избил посетительницу пункта выдачи Ozon. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии и прокуратуре республики.

Все случилось этой весной, 10 апреля, на улице Набережной реки Уфы. Мужчина, будучи пьяным, обматерил сотрудницу ПВЗ. Посетительница сделала ему замечание, после этого уфимец с кулаками набросился на нее.

Драка в ПВЗ в Уфе // 10.04.2026

– Подсудимый избил ее, а также нанес телесные повреждения работнику, пытавшейся пресечь его противоправные действия, – сообщает надзорное ведомство.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Хулиганство» и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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