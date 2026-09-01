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НовостиОбщество1 сентября 2026 11:09

В Уфе перекроют кольцо у Центрального рынка: несколько дней территорию будут благоустраивать

В Уфе до 5 сентября ограничат движение у Центрального рынка
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 2 сентября, в Уфе вновь ограничат движение на кольце у «Центрального рынка». Об этом рассказали в администрации города.

До 5 сентября будет ограничено движение на круговом пересечении улиц Революционной, Цюрупы и 50-летия Октября – перекроют внутреннюю полосу проезжей части.

В мэрии заявили, что ограничительные меры необходимы для проведения работ по благоустройству.

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