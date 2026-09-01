Житель Башкирии полтора месяца ждал ответа на обращение

В Стерлитамакском районе чиновник заплатил 5 тысяч за просрочку с ответом жителю. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамакском районе руководителя учреждения оштрафовали за задержку ответа на обращение. Прокуратура выявила нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, в июне 2026 года местный житель обратился в муниципальное учреждение по вопросу размежевания земельного участка. Ответ ему должны были предоставить в установленный законом срок, однако обращение своевременно не рассмотрели.

Как сообщили в прокуратуре, после вмешательства надзорного ведомства заявителю направили ответ почти через полтора месяца после поступления обращения.

По инициативе прокуратуры руководителя учреждения привлекли к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ - за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

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