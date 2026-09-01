В Башкирии проезд в общественном транспорте подешевеет на 11 рублей

В Башкирии с 1 сентября введут скидку на проезд при оплате телефоном. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в Башкирии начнет действовать скидка на проезд в общественном транспорте при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. Акция продлится до 31 декабря 2026 года, сообщили в Минтрансе республики.

Стоимость поездки при таком способе оплаты снизится на 11 рублей. Скидка будет действовать при оплате телефоном через мобильный платежный сервис, например Mir Pay. Подключение к интернету во время поездки не требуется.

В акции участвуют все карты «Мир», которые можно загрузить в смартфон, в том числе виртуальные карты, оформленные онлайн через приложение банка. При оплате пластиковой картой «Мир» скидка не предоставляется.

Получить скидку можно во всех автобусах, подключенных к Единой республиканской системе оплаты проезда «Алга». Это касается в том числе транспорта частных перевозчиков.

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