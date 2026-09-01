Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2026 8:24

Самолет Уфа - Анталья экстренно сел в Турции из-за отказа двигателя

У летевшего из Уфы в Турцию самолета отказал двигатель
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Рейс Уфа - Анталья пришлось посадить в Кайсери из-за отказа двигателя.

Рейс Уфа - Анталья пришлось посадить в Кайсери из-за отказа двигателя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Самолет Corendon Airlines, выполнявший рейс из Уфы в Анталью, экстренно приземлился в турецком городе Кайсери. Причиной стала неисправность правого двигателя, сообщает SHOT.

Boeing 737 MAX 8 находился в воздушном пространстве Турции, когда экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя. После этого командиры приняли решение изменить маршрут и совершить вынужденную посадку в аэропорту Кайсери.

Известно, что на борту находились 160 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолет временно отстранили от выполнения рейсов. Пассажиров планируют доставить из Кайсери в Анталью на резервном борту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.