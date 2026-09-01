Самолет Уфа - Анталья экстренно сел в Турции из-за отказа двигателя

Рейс Уфа - Анталья пришлось посадить в Кайсери из-за отказа двигателя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Самолет Corendon Airlines, выполнявший рейс из Уфы в Анталью, экстренно приземлился в турецком городе Кайсери. Причиной стала неисправность правого двигателя, сообщает SHOT.

Boeing 737 MAX 8 находился в воздушном пространстве Турции, когда экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя. После этого командиры приняли решение изменить маршрут и совершить вынужденную посадку в аэропорту Кайсери.

Известно, что на борту находились 160 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Самолет временно отстранили от выполнения рейсов. Пассажиров планируют доставить из Кайсери в Анталью на резервном борту.

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