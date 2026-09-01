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НовостиОбщество1 сентября 2026 7:27

В Уфе завершился купальный сезон

Более 164 тысяч человек посетили пляжи Уфы этим летом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе за лето спасли 151 человека на воде.

В Уфе за лето спасли 151 человека на воде.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 31 августа завершился купальный сезон 2026 года. За лето девять официальных пляжей города посетили более 164 тысяч человек. Об этом сообщает УГЗ Уфы.

Самыми популярными стали пляжи «Гольфстрим» - более 40 тысяч посетителей, «Кашкадан» - свыше 38 тысяч и «Солнечный» - около 37 тысяч.

За купальный сезон спасатели провели более 250 патрулирований акваторий рек, организовали 1358 профилактических рейдов и проинструктировали более 14 тысяч человек.

Всего сотрудники городского отряда спасли 151 человека, в том числе 54 детей. Наибольшее количество спасательных операций пришлось на июль и август. В отдельные дни из-за паводка и сильного течения спасателям приходилось вытаскивать из воды до 30 человек.

С 1 сентября спасательные посты на официальных пляжах Уфы сняты.

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