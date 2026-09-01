В Уфе участника организованной группы будут судить за кражу BMW X7

BMW X7 за 8 млн рублей украли после продажи через судебных приставов. Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Уфы направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже автомобиля в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, в марте 2023 года мужчина, занимавшийся перепродажей автомобилей, лишился BMW X7 стоимостью более 8 млн рублей. Машину реализовали новому владельцу через судебных приставов на основании решения суда, при этом у бывшего владельца сохранился второй комплект ключей от автомобиля. По версии обвинения, в марте 2025 года он привлек знакомых, с которыми похитил BMW. После этого автомобиль продали на территории Казахстана.

Уточняется, что обвиняемый вину не признал. Материалы в отношении его предполагаемых соучастников выделены в отдельное производство.

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