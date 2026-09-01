В городах Башкирии ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Жителей Башкирии предупредили о скоплении выбросов в воздухе. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявили режим неблагоприятных метеорологических условий, который в народе называют режимом «черного неба».

Ограничения будут действовать в городах и селах республики до 20:00 2 сентября. В этот период из-за погодных условий выбросы от промышленных предприятий и автомобилей могут скапливаться вблизи жилых домов.

Жителям рекомендуют учитывать ситуацию с качеством воздуха и по возможности не находиться долго рядом с источниками загрязнения.

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