Самолет Уфа - Анталья экстренно сел в турецком Кайсери

Вылетевший из Уфы самолет экстренно сел в другом турецком городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет Corendon Airlines, выполнявший рейс XC 9317 из Уфы в Анталью, совершил экстренную посадку в турецком городе Кайсери. Предварительно, причиной стала техническая неисправность.

По словам пассажирки рейса Светланы Хусаиновой, примерно за два часа до запланированного окончания полета на борту раздался сильный грохот, после чего пассажиры услышали скрежет. Затем самолет начал снижаться. До Кайсери воздушное судно летело около 40 минут. После посадки пассажиры оставались в самолете около полутора часов и, по словам уфимки, не получали информации о дальнейших действиях.

По данным «Башинформа», рейс XC 9317 вылетел из Уфы 1 сентября в 4:40. Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Анталью в 7:50 по местному времени. При этом в онлайн-табло аэропорта Антальи информация о статусе рейса отсутствовала.

Обстоятельства экстренной посадки и дальнейшая судьба рейса уточняются.

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