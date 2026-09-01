В школах Башкирии ввели меню «свободного выбора»

Более 500 тысяч школьников Башкирии начали учебный год с новым меню. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в школах Башкирии расширили формат питания «свободного выбора». Теперь школьники смогут самостоятельно выбирать блюда на обед непосредственно на линии раздачи. Ранее такой формат в пилотном режиме работал в Уфе и Стерлитамаке. Напомним, что в прошлом учебном году системой воспользовались более 17 тысяч школьников из 117 школ республики.

Так, за последние годы в регионе также обновили школьные столовые и изменили организацию питания. В 2026 году капитальный ремонт провели в 42 школьных зданиях, в том числе в 29 пищеблоках и столовых. Работы включали и замену технологического оборудования, а модернизация школ должна продолжаться до 2030 года, передает «Башинформ».

Для приготовления еды в республике работают 14 заготовочных цехов, где производят полуфабрикаты. По данным региональной Ассоциации предприятий социального питания, около 80% продуктов, используемых для школьного питания, произведены в Башкирии.

Меню составляют с учетом мнения школьников и родителей. Сначала блюда разрабатывают повара, затем предложения рассматривают родители. После этого проводится тестовый период продолжительностью две недели, в течение которого собирают отзывы детей. По результатам меню утверждают окончательно.

Для школьников с аллергией и диабетом предусмотрены отдельные варианты рациона. С сентября 2026 года также вводится специальное меню для детей с избыточным весом. По данным эпидемиологических исследований, избыточный вес выявлен у 13,2% школьников Башкирии, ожирение - у 8,2%

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.