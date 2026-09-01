Компания в Башкирии заплатит 1 млн рублей за незаконное вознаграждение

Прокуратура добилась штрафа в 1 млн рублей для компании в Башкирии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благовещенская межрайонная прокуратура выявила коррупционное правонарушение со стороны акционерного общества «Формик». По постановлению надзорного ведомства юридическому лицу назначили штраф в размере 1 млн рублей.

Проверка показала, что представитель компании с апреля по июнь 2022 года передал незаконное вознаграждение сотруднику другой организации. Деньги предназначались за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции.

В отношении «Формика» прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ - незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По итогам рассмотрения дела компании назначили штраф в размере 1 млн рублей.

В отношении человека, передавшего деньги, и сотрудника, который их получил, продолжается расследование уголовных дел о коммерческом подкупе.

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