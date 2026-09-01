Более 500 тысяч школьников Башкирии 1 сентября сели за парты

41 тысяча первоклассников Башкирии впервые пошла в школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний. По его словам, 1 сентября за парты в республике сели более 500 тысяч школьников. Для 41 тысячи ребят этот учебный год стал первым школьным.

Глава региона отдельно обратился к первоклассникам, пожелав им успешно учиться, найти новых друзей и получить яркие впечатления. Ученикам старших классов он пожелал уверенности и хороших знаний, а выпускникам - успешно подготовиться к экзаменам и определиться с будущей профессией.

Радий Хабиров также призвал школьников заниматься спортом и творчеством, пробовать новое и искать свои интересы.

Родителям и учителям глава Башкирии выразил благодарность за участие в воспитании и обучении детей.

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