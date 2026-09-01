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НовостиОбщество1 сентября 2026 4:27

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск самолетов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии отменили беспилотную опасность, аэропорт Уфы возобновил работу.

В Башкирии отменили беспилотную опасность, аэропорт Уфы возобновил работу.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, сообщает МЧС республики. Напомним, ограничения действовали с утра 1 сентября.

Также аэропорт Уфы вновь принимает и выпускает воздушные суда. Ограничения на полеты сняты.

Добавим, что в скором времени должен заработать и мобильный интернет, который был ограничен из-за особого режима.

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