В Башкирии отменили беспилотную опасность, аэропорт Уфы возобновил работу. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, сообщает МЧС республики. Напомним, ограничения действовали с утра 1 сентября.

Также аэропорт Уфы вновь принимает и выпускает воздушные суда. Ограничения на полеты сняты.

Добавим, что в скором времени должен заработать и мобильный интернет, который был ограничен из-за особого режима.

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