В Уфе открыли движение по четырем полосам улицы Пугачева

В Уфе завершили строительство четырех полос улицы Пугачева. Фото: мэрия Уфы.

В Уфе 1 сентября запустили движение по четырем полосам улицы Пугачева. Техническое открытие проезжей части состоялось в 7:15.

Движение организовали на всем протяжении улицы - от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.

Строительство четырех полос завершили досрочно. Работы проводили по поручению главы Башкирии Радия Хабирова.

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