В Уфе открыли движение по четырем полосам улицы Пугачева

В Уфе 1 сентября запустили движение по четырем полосам улицы Пугачева. Техническое открытие проезжей части состоялось в 7:15.
Движение организовали на всем протяжении улицы - от улицы Геофизиков до транспортной развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко.
Строительство четырех полос завершили досрочно. Работы проводили по поручению главы Башкирии Радия Хабирова.
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