В Башкирии начали принимать заявления на компенсацию за школьную форму

Жители Башкирии могут подать заявления на компенсацию за школьную форму. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября многодетные семьи в Башкирии могут подать заявления на компенсацию расходов на школьную форму. При наличии в семье нескольких школьников выплата предоставляется на каждого ребенка.

Прием заявлений продлится до 30 ноября 2026 года. Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», а также лично в МФЦ или центре социальной поддержки населения.

Размер компенсации зависит от фактических расходов на школьную форму, но не может превышать 5,38 тысячи рублей.

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