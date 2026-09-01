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НовостиОбщество1 сентября 2026 4:00

В Башкирии начали принимать заявления на компенсацию за школьную форму

Многодетные семьи Башкирии смогут получить до 5,38 тысячи рублей за школьную форму
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители Башкирии могут подать заявления на компенсацию за школьную форму.

Жители Башкирии могут подать заявления на компенсацию за школьную форму.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября многодетные семьи в Башкирии могут подать заявления на компенсацию расходов на школьную форму. При наличии в семье нескольких школьников выплата предоставляется на каждого ребенка.

Прием заявлений продлится до 30 ноября 2026 года. Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», а также лично в МФЦ или центре социальной поддержки населения.

Размер компенсации зависит от фактических расходов на школьную форму, но не может превышать 5,38 тысячи рублей.

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