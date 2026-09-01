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НовостиОбщество1 сентября 2026 2:55

В Башкирии объявили беспилотную опасность

В Башкирии ограничили полеты на фоне беспилотной опасности
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Аэропорт Уфы приостановил работу из-за беспилотной опасности.

Аэропорт Уфы приостановил работу из-за беспилотной опасности.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории всей Башкирии объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в МЧС региона.

В ведомстве жителей республики призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

На фоне введенных ограничений приостановлена работа аэропорта Уфы. Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены, из-за чего рейсы задерживаются.

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