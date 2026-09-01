День знаний без алкоголя: сегодня в магазинах Башкирии спиртное не купить

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 1 сентября, в Башкирии все магазины не продают продажу алкоголя. Ограничение действует в соответствии с региональным законом о регулировании оборота алкогольной продукции.

Как отметили в Министерстве торговли и услуг республики, на заведения общественного питания запрет не распространяется.

Аналогичные ограничения действуют в Башкирии в дни сабантуев, в День молодежи, в день Последнего звонка. Кроме того, продажу алкоголя ограничивают и во время новогодних праздников.

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