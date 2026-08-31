На четыре часа: в Уфе перекроют улицу у колледжа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 1 сентября, в Уфе временно ограничат движение у Уфимского многопрофильного профессионального колледжа. Об этом рассказали в администрации города.

С 09:00 до 13:00 закроют участок межквартального проезда перед зданиями №100/3 и №100/3а на улице Российской.

Ограничения введут в связи с праздничными мероприятиями по случаю начала учебного года.

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