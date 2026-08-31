Рекордный набор: вузы Башкирии закрыли более 17 тысяч бюджетных мест

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Вузы Башкирии завершают приемную кампанию с рекордными показателями. Об этом рассказала председатель Государственного комитета региона по науке и высшему образованию Светлана Мустафина на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Образовательные учреждения закрыли 17 424 бюджетных места – на 3,2% больше, чем в 2025-ом. Лидерами по набору стали УУНиТ и УГНТУ. В этом году вузы подготовили 25 новых образовательных программ.

Средний балл ЕГЭ при поступлении вырос на 7,7%. Наибольший прирост зафиксирован по профильной математике, физике и информатике. Число стобалльников достигло 63 человек, а победителей и призеров олимпиад стало вдвое больше. Они выбирают УУНиТ, УГНТУ и БГМУ.

Целевых заявок от работодателей поступило 1295, практически все закрыты. По квоте для участников СВО и их близких поступил 841 человек – на 4% больше прошлогоднего показателя. По особой квоте зачислили 488 человек.

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